Cenaze sahiplerinin yakınlarına gönderdiler pes dedirten dolandırıcılık

Sakarya’nın Hendek ilçesinde cenaze sahiplerinin yakınlarına ulaşan dolandırıcılar, sözde Kur’an kurslarında vefat eden kişi için hatim indirdiklerini belirterek, ölen kişinin ‘yemin kefareti, oruç bedeli ve alamadığı helallikler’ için hayır yapmaları için cep telefonlarına IBAN numarası bulunan mesaj gönderdi.

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Sakarya’da dolandırıcıların yeni yöntemi bu kadarına da pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesinde vefat eden kişilerin yakınlarına cenazeden birkaç gün sonra ulaşan dolandırıcılar, sözde Kur’an kurslarında vefat eden kişi için hatim indirdiklerini belirterek, ölen kişinin ‘yemin kefareti, oruç bedeli ve alamadığı helallikler’ için hayır yapmaları için IBAN gönderiyor.

Cenaze yakınlarının acılarını da fırsat bilen dolandırıcıların, ilçe genelinde birçok kişiyi bu yöntem ile dolandırmaya çalıştığı öğrenildi.

Bu yöntemle dolandırılmaya çalışılan Fatih İhtiyar isimli vatandaş ise başından geçenleri anlattı. Hayatını kaybeden kişinin yakınına mesaj atan dolandırıcılar, kendilerini Kur’an kursunda hoca olarak tanıttı. Ölen kişi için 85 öğrencinin katılımıyla hatim indirileceğini belirten dolandırıcılar, bunun karşılığında; ölen kişinin ‘yemin kefareti, tutamadığı oruçların bedeli ve alamadığı helalliklerinin’ niyetiyle yapılması düşünülen hayır bağışlarına talip olarak IBAN paylaştı. Dolandırılmak istediğini anlayan vatandaş ise müftülükle irtibata geçtikten sonra konuya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

‘Kur’an okuttuk, varsa rahmetlinin kefaret borcu bize gönderin’

Amcasının vefatı sonrasında dolandırıcı oldukları ileri sürülen kişilerin kendilerine ulaştığını belirten Fatih İhtiyar, “Amcamız vefat etti, anons yöntemi ve sosyal medya üzerinden cenaze ilanımızı paylaştık. Aradan bir hafta geçtikten sonra hoca olduğunu iddia eden bir kişi telefonla bize ulaştı. ‘Rahmetlinin adına Kur’an kursundaki hafız çocuklar ile birlikte hatim indireceğiz’ dedi. Tabi önemsemedik, daha sonra mesaj atmaya başladı, ‘Kur’an okuttuk, varsa rahmetlinin kefaret borcu bize gönderin’ şeklinde. Biz olayın farkında olduğumuz için arkadaşların adresini istedik, kaçamak cevap vermeye başladı. Daha sonrasında olayı müftümüze ilettik. Müftümüz gerekenleri yaparak bir açıklamada bulundu. Suç duyurusunda da bulunduk. Maalesef insanlar cenaze zamanları acı içerisinde oldukları için bir yardım yapmak isteyebiliyor ve dolandırıcılarda bunu fırsat bilerek birçok kişiyi dolandırarak gelir elde etmişler” dedi.

“Maalesef bu şekilde para kaptıranlar olmuş”

Dini kullanarak insanların dolandırılmaya çalışıldığını ifade eden Fatih İhtiyar, “Herkesin bu konuda uyanık olmasını istiyorum. Müftümüz de hiçbir Kur’an kursunun bu şekilde para ve yardım toplama uygulamasının olmadığını söyledi. Bugün Cuma hutbesinde de hocalarımız bu konudan bahsetti. Maalesef bu şekilde para kaptıranlar olmuş, Allah ıslah etsin, insanların en zor dönemlerinde böyle bir olayın olması üzüntü veriyor. Onca kişinin parasını almışlar. Dini kullanarak maalesef insanlarımızı dolandırdılar” diye konuştu.

İlçe Müftüsü uyardı: “Ciddi bir dolandırıcılık uygulamasıdır”

Konuyla ilgili kendilerine gelen şikayetler üzerine vatandaşlara uyarılarda bulunan Hendek İlçe Müftüsü Murtaza Gür, “Belediyeden anons geçilen cenaze sonrasında her nasıl yapıyorlarsa cenaze yakınlarına ulaşan dolandırıcılar kendilerini Kur’an kursunu temsilen aradıklarını söyleyerek taziyelerini iletiyorlar. Sonrasında ise hatim okuyacaklarını söyleyerek duygusal bir bağlantı kuruyorlar ve bazı gerekçelerle hayır, hasenat, bağış istiyorlar. Hendek’te 85 öğrencinin olduğu Kur’an kursunda okuyan öğrencilerle sizim için hatim okuyacağız diyorlar. Bunları vatandaşlarımız duysun, ciddi bir dolandırıcılık uygulamasıdır. Burada kurumumuz daha da önemlisi dinimiz kullanılmaktadır. Böyle bir uygulama yoktur, fırsat vermeyelim” ifadelerini kullandı.

Kaç kişinin bu şekilde dolandırıldığı henüz netlik kazanmazken, konuya ilişkin incelemeler sürüyor.