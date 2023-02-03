BIST 4.920
DOLAR 18,81
EURO 20,55
ALTIN 1.158,76

'Emekli tank'ları geri almak isteyen hükümete şok: Tanesine çılgın rakam istendi

|
'Emekli tank'ları geri almak isteyen hükümete şok: Tanesine çılgın rakam istendi

10 yıl önce Belçika hükümeti tarafından bir şirkete satılan emekli tanklar kıymete bindi. Belçika, Ukrayna'ya gönderilmek üzere tankları geri almak istedi. Şirket, Alman Leopard 1 tanklarının tanesine öyle bir fiyat istedi ki ülkede tartışma konusu oldu.

'Emekli tank'ları geri almak isteyen hükümete şok: Tanesine çılgın rakam istendi

Belçika ordusunun envanterinden yıllar önce çıkarılan ve bir savunma sanayi şirketine satılan Alman yapımı Leopard 1 tankları bir süredir Belçika'da gündemde.

124
'Emekli tank'ları geri almak isteyen hükümete şok: Tanesine çılgın rakam istendi

Hükümet, tankları Ukrayna'ya göndermek için şirketten "makul bir fiyata" geri almayı düşünüyor ancak henüz bunda başarılı olamadı.

224
'Emekli tank'ları geri almak isteyen hükümete şok: Tanesine çılgın rakam istendi

Belçika ordusu, yaklaşık 10 yıl önce paletli ağır tankları artık kullanmama kararı aldı ve kara unsurlarındaki Leopard 1 tanklarını "operasyonel olmadıkları" gerekçesiyle emekliye ayırdı. 

324
'Emekli tank'ları geri almak isteyen hükümete şok: Tanesine çılgın rakam istendi

Bunun üzerine tanklar şu anda adı OIP Land Systems olan Belçikalı savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirkete geçti.

424