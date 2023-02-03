'Emekli tank'ları geri almak isteyen hükümete şok: Tanesine çılgın rakam istendi
10 yıl önce Belçika hükümeti tarafından bir şirkete satılan emekli tanklar kıymete bindi. Belçika, Ukrayna'ya gönderilmek üzere tankları geri almak istedi. Şirket, Alman Leopard 1 tanklarının tanesine öyle bir fiyat istedi ki ülkede tartışma konusu oldu.
Belçika ordusunun envanterinden yıllar önce çıkarılan ve bir savunma sanayi şirketine satılan Alman yapımı Leopard 1 tankları bir süredir Belçika'da gündemde.
Hükümet, tankları Ukrayna'ya göndermek için şirketten "makul bir fiyata" geri almayı düşünüyor ancak henüz bunda başarılı olamadı.
Belçika ordusu, yaklaşık 10 yıl önce paletli ağır tankları artık kullanmama kararı aldı ve kara unsurlarındaki Leopard 1 tanklarını "operasyonel olmadıkları" gerekçesiyle emekliye ayırdı.
Bunun üzerine tanklar şu anda adı OIP Land Systems olan Belçikalı savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirkete geçti.