İstanbul Bahçelievler'de durağa dalan İETT otobüsünün şoförü tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de dün kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada kaldırıma çıkan otobüs, başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Sefer B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Kaza anını hatırlamıyorum"

Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli Sefer B., "Araç benim değil, ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. Ben tansiyon hastasıyım, dün de ilaç almamıştım. Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim. Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

"Uyuyor musun diye sordum cevap vermedi"

Ayrıca otobüsteki bir yolcu tanık olarak dinlendi. Tanığın ifadesinde, "Ben 'şoför bey uyuyor musun?' diye sordum. O cevap vermedi, esnedi. Ben arkaya geçtiğimde kaza gerçekleşti" dedi. Otobüsün çarptığı minibüs şoförü de şüpheli Sefer B.'den şikâyetçi oldu.

Şoför tutuklandı

Savcı, şüpheliyi "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkeme şoförün tutuklanmasına karar verdi.