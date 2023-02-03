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Galatasaray -Trabzonspor maçı 100'den fazla ülkede yayınlanacak

Galatasaray -Trabzonspor maçı 100'den fazla ülkede yayınlanacak

Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının öncesi ve sonrası tüm detayları gün boyunca beIN SPORTS’ta olacak. Bu önemli maç 100'den fazla ülkede yayınlanacak.

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Galatasaray, 5 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Trabzonspor’u konuk edecek. Galatasaray - Trabzonspor maçında 24 stadyum kamerası ile sporseverler müsabakanın her anını izleyecek.

24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.

Müsabaka dünya çapında 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak. Bu önemli mücadele, ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce anlatım seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.

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