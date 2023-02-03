Ali Koç ve Jorge Jesus PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Erol Bilecik, Selahattin Baki, Burak Kızılhan ve Jorge Jesus, PFDK’ya sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, kulüp resmi sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinden hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi EROL BİLECİK’in müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan“hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ’nin müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca, müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS’un aynı müsabakadaki “ sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü ÖZDEN ÖZGÜN’ün aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."