Rasmus Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli konuşmaları ortaya çıktı

Danimarkalı Paludan, çevrimiçi platformda çocuklarla konuştuğu sırada kullandığı ifadeler nedeniyle yeniden tepkilerin odağına oturdu.

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İslam düşmanı aşırı sağcı Rasmus Paludan, yeni bir skandala daha imza attı. İsveç ve Danimarka'da polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakan Sıkı Yön Partisi'nin Danimarkalı lideri Paludan'ın, çocuklarla cinsel içerikli sohbetleri ortaya çıktı.

Çocuklarla cinsel içerikli sohbet etti

TRT World'ün haberine göre, Paludan, 18 yaşından küçük olduğunu bilmesine rağmen sosyal medya platformu Discord üzerinden çocuklarla cinsel içerikli sohbet etti.

Yayınlanan ses kayıtlarına göre, Paludan, bu sohbetlerde bir öğretmenin sınıfın önünde bir çocuğa cinsel tacizde bulunması gibi senaryolar içeren rahatsız edici ve cinsel temalı konuşmalar yapıyor.

Paludan'ın yeni skandalı

Grup sohbetlerinden birinde konuşanların, Paludan'a yaşlarının 13 ile 17 arasında olduğunu söylediği, kendisine yaşı sorulduğunda ise 39 cevabını verdiği de duyuluyor.

İsveç'te reşit olma yaşı 15 iken Paludan, Discord platformunda 13 ve 14 yaşlarındaki çocuklarla cinsel içerikli konuşmalarını sürdürdü.

"Mutfakta çıplak dolaşıyorum"

Paludan, 11 Ağustos 2021'de kaydedilen bir sohbette, katılımcılardan birinin bir marketin arkasında cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. İddia üzerine Kullanıcı 1 isimli çocuk, "Markette çalışmıyorum ve 14 yaşındayım." yanıtını verdi.

Bir başka grup sohbetinde Paludan, çocuklara mutfakta çıplak dolaştığını söyledi. Paludan bir defasında da İslam dinini "öğretme" veya "açıklama" amacıyla sohbet ettiğini savunduğu erkek çocuklarına, "İslam'ı neden sevmediğini" anlattı.

Şubat 2022'de YouTube hesabı kapatıldıktan sonra Discord kullanmaya başlayan Paludan hakkında, cinsel içerikli sohbetleri yüzünden herhangi bir hukuki işlem yapılmazken, geçmişte ırkçılık, karalama ve trafik cezaları dahil 14 ceza aldı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 21 Ocak'ta, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda Müslüman ülke tepki göstermişti. Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.