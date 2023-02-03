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Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

Ümit Milli Takım'da deneyimli teknik adam Tolunay Kafkas'la yollar ayrıldı.

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Ümit Milli Takım'da deneyimli teknik adam Tolunay Kafkas'la yollar ayrıldı. A Spor'un haberine göre, Milli Takım, Kafkas ile ayrılık için anlaşma sağladı.

Deneyimli teknik adamla ayrılığın resmi olarak kısa süre içerisinde açıklanacağı ileri sürüldü.

Tolunay Kafkas, Ağustos 2020'den bu yana Ümit Milli Takımı'nı çalıştırıyordu. Kafkas, bu süre zarfında 18 karşılaşmada takımın başında sahaya çıktı. Söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 de beraberlik yaşayan 54 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.22'lik puan ortalaması yakaladı.

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