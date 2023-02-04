Hadise'nin menajeri, Mauro Icardi ile aşk iddialarını yalanladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk açıklama yaptı.

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Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Ebru Şancı'nın ortaya attığı iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Şancı, geçtiğimiz sene Mehmet Dinçerler'le evlendikten kısa süre sonra tek celsede boşanan 37 yaşındaki Hadise'nin yeni bir aşka yelken açtığını iddia etti.

"Icardı de Hadise de çapkınlığıyla bilinen isimler"

Hadise ile çapkınlıklarıyla tanınan 29 yaşındaki yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin aşk yaşadığını öne süren Şancı, "Galatasaraylı bir futbolcunun eşinden öğrendim ve çok net bir şekilde söyledi. Hadise geçen haftalarda yakınlarına Icardi'den elektrik aldığını ve hoşlandığını söylemiş. Hadise tanışmak için Icardi'yi markaja almıştı dün de Galatasaray maçına gitti, normalde gitmez. Hadise'nin maça gittiği kişi de futbolcu Mertens'in eşi. Icardi de Hadise de çapkınlığıyla bilinen isimler. Wanda Nara ile evliliğinden 3 çocuğu var. Biz şimdiden söyleyelim yakında duyulur zaten." ifadelerini kullandı.

"Hadise haberleri şaşkınlıkla izliyor"

İddiaların ardından Hadise cephesinden ilk açıklama geldi. Habertürk'e konuşan Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Şentürk, "Hadise Hanım, Mertens ve eşiyle Belçika'dan tanışıyor. Maçı da Mertens'in eşiyle izledi. Icardi hakkında çıkan haberlerin gerçeklik payı yok Hadise Hanım bu haberleri şaşkınlıkla izliyor." ifadelerini kullandı.