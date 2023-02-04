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NATO'nun kurucu ülkesi Bayraktar TB2 için görüşmelere başladı

NATO'nun kurucu ülkesi Bayraktar TB2 için görüşmelere başladı

NATO’nun kurucularından ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Portekiz’in Bayraktar TB2 için görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

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BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2'lere dünyanın ilgisi artarak devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Türkiye’nin havacılık alanında ortaklık kurduğu ve birlikte projeler yürüttüğü İtalya’nın Bayraktar TB2 istediği ortaya çıktı. Hatta İtalya’nın olası askeri harekatlara karşı hazırladığı gelecek planları bilgilendirme görselinde bile TB2’ye yer verildi.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Baykar ile Portekiz arasında görüşmelerin hız kazandığını söylemişti.

Baykar'dan 28 ülke ile imza

Uluslararası alanda kendini kanıtlayan Bayraktar TB2 için Kuveyt Savunma Bakanlığı ile 370 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı. Böylece Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.

370 milyon dolarlık sözleşme

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA bir ihracat başarısına imza attı. BAYKAR ile Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu. BAYKAR, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı.

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