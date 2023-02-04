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Temel Karamollaoğlu 'gereksiz yatırım' dedi Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Temel Karamollaoğlu 'gereksiz yatırım' dedi Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tepki gösterdi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bir televizyon kanalında Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Uluslararası Tokat Havalimanı’nın” gereksiz bir yatırım olduğunu söylemesine tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Başkan Eroğlu, Uluslararası Tokat Havalimanı'nın şehrin dünyaya açılan bir kapısı olduğuna işaret etti.

SP Lideri Karamollaoğlu’nun programda “Tokat Uluslararası Havalimanı’nın” gereksiz bir yatırım olduğu yönündeki sözlerine tepki gösteren Başkan Eroğlu, “Tokat Havalimanı'nın gereksiz olduğu açıklaması mesnetsiz ve talihsiz bir açıklamadır. Tokat şehrimizin bir yatırımdan yararlanmasından duyulan rahatsızlık, bütün hemşerilerimizi rahatsız eden bir açıklamadır. Neyden rahatsız duyulmaktadır? Buradan kutsal topraklara hemşerilerimizi uğurluyoruz. Tokat’a gelen yatırımcılar, turistler buradan şehrimize ulaşıyor. Hemşerilerimiz buradan daha hızlı ve konforlu bir şekilde gidecekleri şehirlere ulaşıyor. Şehrin gelişmesinden, insanlarımızın rahat etmesinden mi rahatsızlık duyuluyor?“ dedi.

Havalimanı’nın Tokat’ın dünyaya açılan bir kapısı olduğunu belirten Başkan Eroğlu, “Geçtiğimiz günlerde hava muhalefeti sebebiyle Sivas Havalimanı’na iniş yapamayan uçaklar Tokat’a iniş yaptı. Bu durum Tokat Havalimanı’nın Sivas şehrimiz için de gerekli olduğunun bir göstergesidir” diye konuştu.

"Tokat Havalimanı büyük Tokat ideallerinin bir anahtarıdır"

Tokat’ın tarım, turizm ve sanayi ekseninde gelişmesi için havalimanının bir anahtar vazifesi gördüğünü ifade eden Başkan Eroğlu “Bizler gelişmiş bir Türkiye, muasır medeniyetler seviyesine çıkmış bir Türkiye hedeflerinde Tokat olarak var olacağız. Tokat Havalimanı büyük Tokat ideallerinin bir anahtarıdır. Bu anahtar geleceğin kapısını aralayan bir anahtardır. Tokat her türlü proje ve yatırımlarla adından söz ettirecek bir şehirdir. Bizler bu motivasyon ve kararlılıkla planlarımızı yapıyor, çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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