ORC anket sonuçlarını paylaştı Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa
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2023 seçimlerine doğru anket sonuçları gelmeye devam ediyor. 6 ilde anket düzenleyen ORC, sonuçları yayınladı.
Araştırma şirketi ORC, 25 - 29 Ocak 2023 tarihleri arasında, Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa'da gerçekleştirdiği siyasi eğilimler araştırma raporunu yayımladı. Yüz yüze görüşülerek, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
17
BURSA
(AK PARTİ+MHP) •Cumhur İttifakı %39,4
(6'LI MASA) •Millet İttifakı %49,6
27
KONYA
(AK PARTİ+MHP) •Cumhur İttifakı %48,9
(6'LI MASA) •Millet İttifakı %47,2
37
ANKARA
(AK PARTİ+MHP) •Cumhur İttifakı %37,6
(6'LI MASA) •Millet İttifakı %53,4
47