ORC anket sonuçlarını paylaştı Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa

Araştırma şirketi ORC, 25 - 29 Ocak 2023 tarihleri arasında, Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa'da gerçekleştirdiği siyasi eğilimler araştırma raporunu yayımladı. Yüz yüze görüşülerek, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.