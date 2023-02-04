BIST 4.998
DOLAR 18,82
EURO 20,31
ALTIN 1.128,47

ORC anket sonuçlarını paylaştı Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa

|
ORC anket sonuçlarını paylaştı Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa

2023 seçimlerine doğru anket sonuçları gelmeye devam ediyor. 6 ilde anket düzenleyen ORC, sonuçları yayınladı.

ORC anket sonuçlarını paylaştı Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa

Araştırma şirketi ORC, 25 - 29 Ocak 2023 tarihleri arasında, Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa'da gerçekleştirdiği siyasi eğilimler araştırma raporunu yayımladı. Yüz yüze görüşülerek, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

17
ORC anket sonuçlarını paylaştı Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa

BURSA

(AK PARTİ+MHP) •Cumhur İttifakı %39,4

(6'LI MASA) •Millet İttifakı %49,6

27
ORC anket sonuçlarını paylaştı Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa

KONYA

(AK PARTİ+MHP) •Cumhur İttifakı %48,9

(6'LI MASA) •Millet İttifakı %47,2

37
ORC anket sonuçlarını paylaştı Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa

ANKARA

(AK PARTİ+MHP) •Cumhur İttifakı %37,6

(6'LI MASA) •Millet İttifakı %53,4

47