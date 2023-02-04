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Başakşehir'de taksiciler arasında 'Benim bölgemde bekledin' kavgası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'de taksiciler arasında 'Benim bölgemde bekledin' kavgası

Başakşehir’de iki taksi durağı arasında çıkan 'Benim bölgemde bekledin' kavgasında kan aktı. İki taraftan çok sayıda kişi darp edildi, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

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Olay, 22.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Gazi Yaşargil caddesinde yaşandı.

İddiaya göre, İkitelli bölgesinde bulunan bir taksi durağına ait ticari taksi cadde üzerinde müşteri bıraktıktan sonra burada beklemeye başladı.

Cadde üzerinde bulunan taksi durağı çalışanları ise bekleyen taksiciye buranın kendi bölgeleri olduğunu başka yerde beklemesini söyledi.

Daha kalabalık döndü ortalık karıştı

İkitelli’deki durağa ait olan ticari taksinin sürücüsü bölgeden ayrıldı ancak bir süre sonra duraktan arkadaşlarıyla birlikte geri döndü. İki durağın taksicileri arasında tartışma çıktı ve tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalık kavga sırasında İkitelli’deki taksi durağından gelenlerden biri bıçaklanarak yaralanırken her iki taraftan çok sayıda şahıs darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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