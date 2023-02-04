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Fenerbahçe Beko Alba Berlin'i rahat geçti

Fenerbahçe Beko Alba Berlin'i rahat geçti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 101-86 yendi.

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Müsabakaya Hayes-Davis ve Motley'den bulduğu sayılarla etkili başlayan Fenerbahçe Beko, birinci periyodun ilk 5 dakikasını 19-12'lük üstünlükle geçti. Sonraki bölümde, bitime 3 dakika kala farkı 11 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip (26-15), konuk takımda Lammers'in etkili oyun sergilediği bu periyodu 31-27 önde tamamlamayı başardı.

İkinci periyot ilk bölümünde Almanya temsilcisi, Thiemann ve Zoosman'ın etkili oyunuyla farkı eritse de (40-40), sonraki bölümde toparlanan sarı-lacivertliler, Guduric ve Edwards'tan gelen üçlük atışlarıyla rakibine tekrar üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, ikinci devreye 10 sayılık farkla, 57-47 üstün giren taraf oldu.

Üçüncü periyotta, ev sahibi sarı-lacivertli ekip, etkili oyununu sürdürdü. İlk 5 dakikalık bölümde farkı 17 sayılara kadar çıkaran (68-51) Fenerbahçe Beko, Motley, Hayes-Davis, Guduric ve Edwards'ın iyi oyunuyla üçüncü periyodu, 20 sayılık farkla, 81-61 üstün tamamladı.

Son periyotta da oyun üstünlüğünü elden bırakmayan ev sahibi ekip, 23'le maçtaki en yüksek sayı farkını bu çeyreğin ilk dakikasında yakaladı: 84-61. Zoosman'ın üçlükleriyle farkı eritmeye çalışan Alba Berlin'e izin vermeyen sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 101-86'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'nun 14. galibiyeti

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde, 23 maç sonunda 14. galibiyetini aldı. Puan sıralamasının sonunda bulunan Almanya temsilcisi ALBA Berlin ise 17. mağlubiyetini yaşadı.

Parkeye sakatlıkları bulunan Bjelica, Jekiri ve Tarık Biberovic'ten yoksun çıkan Fenerbahçe Beko'da, Hayes-Davis 24, Motley 18, Edwards da 13 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Alba Berlin'de ise Wetzell'in 13, Zoosman'ın da 12 sayısı galibiyete yetmedi.

Öte yandan, maçtan önce Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları, üzerlerinde "Fenerbahçe düşmanlarını paramparça edeceğiz" yazılı tişörtlerle parkeye çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, yurtdışında tatilde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu hafif yaralandığı belirtilen oğlu Kerim Rahmi Koç da maçı izleyenler arasında yer aldı. Kerim Rahmi Koç'un sağ kolunun sargılı olduğu gözlendi.

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