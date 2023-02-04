BIST 4.998
DOLAR 18,82
EURO 20,31
ALTIN 1.128,47
HABER /  SPOR

Anadolu Efes Vezenkov'u durduramadı Olympiakos'a mağlup oldu

Anadolu Efes Vezenkov'u durduramadı Olympiakos'a mağlup oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 76-70 yenildi.

Abone ol

Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk çeyreği 22-13 önde tamamlayan Olympiakos, devre arasına da 41-31 üstünlükle girdi.

Ev sahibi ekip, Sasha Vezenkov'un üst üste basketleriyle üçüncü çeyrekte farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 59-43. Anadolu Efes, periyodun son bölümlerini iyi oynayarak 9-0'lık seri yakaladı. Final periyoduna Olympiakos'un 59-52 üstünlüğüyle geçildi.

Lacivert-beyazlılar, son çeyrekte skora ortak olmayı başaramadı ve Olympiakos, mücadeleden 76-70 galip ayrıldı.

Yunanistan temsilcisinde Vezenkov 23, Michalis Lountzis 13 sayı kaydetti. Anadolu Efes'te Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Elijah Bryant ve Vasilije Micic 10'ar sayı üretti.

Bu sonuçla üst üste 5 olmak üzere 16. galibiyetini alan Olympiakos, liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes ise 12. yenilgisini yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko Alba Berlin'i rahat geçti
Fenerbahçe Beko Alba Berlin'i rahat geçti
Kanseri koklayabilen karıncalar kansere karşı yeni umut
Kanseri koklayabilen karıncalar kansere karşı yeni umut
Başakşehir'de taksiciler arasında 'Benim bölgemde bekledin' kavgası
Başakşehir'de taksiciler arasında 'Benim bölgemde bekledin' kavgası
İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 2 kişi 'yolsuzluktan' tutuklandı
İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 2 kişi 'yolsuzluktan' tutuklandı
Hasan Öztürk ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin fena kapıştı
Hasan Öztürk ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin fena kapıştı
Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
Hadise'nin menajeri, Mauro Icardi ile aşk iddialarını yalanladı
Hadise'nin menajeri, Mauro Icardi ile aşk iddialarını yalanladı
Eşi 'Erdoğan rejimi' diyor ama Rasim Ozan Ak Parti'ye kazandırabiliyor
Eşi 'Erdoğan rejimi' diyor ama Rasim Ozan Ak Parti'ye kazandırabiliyor
Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
Bakan Bozdağ'dan kritik açıklama! Erdoğan'ın adaylığına karşı olanlara net mesaj!
Bakan Bozdağ'dan kritik açıklama! Erdoğan'ın adaylığına karşı olanlara net mesaj!
Beyaz Saray'dan tehdit gibi açıklama! Savaş çanları çalıyor
Beyaz Saray'dan tehdit gibi açıklama! Savaş çanları çalıyor
Türk F-16'ları paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu
Türk F-16'ları paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu