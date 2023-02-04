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BTK 'istenmeyen aramalara' ceza yağdırdı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
BTK 'istenmeyen aramalara' ceza yağdırdı!

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, vatandaşı mağdur eden aramalara ceza yağdırdı.

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Kamuoyunda “istenmeyen arama” olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramaları ile ilgili, işletmecilerin alt bayilik/acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen 15 işletmeciye ceza yağdırdı.

Vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen firmalara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan karar ile değişik tutarlarda olmak üzere toplamda yaklaşık 51.5 Milyon TL idari para cezası uygulandı.

BTK
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