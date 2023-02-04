Çöpe atılan aracın sahibi ilk kez konuştu, isyan etti: "Lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı"

İSTANBUL Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan araba Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yaşanan ilginç olayla ilgili detaylar ortaya çıkaren aracın sahibi Abdulkerim Fırat, ilk kez konuştu. Fırat yaptığı açıklamada, "Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar" diyerek isyan etti. İşte detaylar...

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Başakşehir İkitelli Güngören Sanayi sitesinde bir kişi, otomobilini bir iş yerinin önüne park etmek istedi. Kaynak işleri yapan esnaf, sürücüden aracı bırakmamasını istedi. Ancak otomobili bırakan sürücü ayrılarak uzaklaştı. Duruma öfkelenen esnaf 2 gündür alınmayan otomobili, forklift kaldırarak çöp konteynerlerinin üzerine bıraktı. Site yönetimini durama el atarak aracı tekrar forklift ile indirtti ve sahibine ulaşılamayan otomobili otoparka çektirdi. Öfkeli esnaf konuşmak istemezken site esnafı ise otopark sıkıntısı nedeniyle gelişi güzel parklar yaşandığını belirtti.

"Benim aracımı hor gördüler"

Show Haber'in haberine göre aracın çöp konteynerleri üzerindeki görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Şaşkına çeviren olayla ilgili aracın sahibi konuştu. Nakliye işiyle ilgilenen Abdulkerim Fırat, "Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Plakayı sorgulatıp aileme ulaşabilirler. 1,5 saatte aracın başına bu olaylar geldi. Aracı o halde görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar. Aracın alt tabanında ezilmeler oldu tabi, şikayetçiyim" dedi.

Detaylar ortaya çıktı

İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi duruma sinirlenip “arabanı çöpe atarım” diyerek otomobil sahibini uyardı. Uyarılara rağmen 2 gün boyunca dükkanın önünde kalan otomobili çöpe atan esnaf, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşanmıştı. Bir otomobil çöp konteynerlerin üzerinde görülmüştü. Olayın yeni detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi, sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi otomobil şoförünü uyardı. “Arabanı çöpe atarım” uyarılarına rağmen dinlemeyip 2 gün boyunca otomobilini dükkanın önünden kaldırmayınca duruma sinirlenen esnaf otomobili forklift yardımıyla çöpe attığı öğrenildi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntülerde, esnafın arabayı çöp konteynerlerin üzerine attığı görüldü. Öte yandan, çöpe atılan otomobilin, sanayi sitesinin güvenlik ekipleri tarafından bir kapalı otoparka götürüldüğü öğrenildi.

“2 gündür orada duruyor”

Olaya ilişkin konuşan Esnaf Bekir Rüşvanoğlu, “Sanayi sitesinde otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Yıllardır yaşıyoruz bu sıkıntıyı. Esnaf arkadaşımızın da yeri var. Orası da kilitli olan yerler. Oraya getirip aracını koyuyor. 2 gündür orada duruyor. Arkadaşımız da bunu söylediği halde güvenlik otoparkla ilgili arkadaşlara yardımcı olmadığı için o da aracı kaldırmış folptif ile çöplerin üzerine koymuş. Olay bundan ibaret. Aracı şimdi güvenlik çekti. Başka bir otoparka götürdü. Kişilere verilen yerler var. Burası 12. Cadde buranın otoparkı yakında olması lazım. Adamın yerini 2 dükkan ileriye vermiş. Veya insanlar geliyor sanayiye kimse kimsenin yerine koydurmuyor. Adam burayı müsait görünce koymuş. Ama 2 gündür de kaldırmamış. Aracın sahibini bulmaya çalışıyorlar” dedi.