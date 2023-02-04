THY'den yolcularına 5 Şubat uyarısı! Aman dikkat!

Türk Hava Yolları'ndan (THY), yolcularına 5 Şubat Pazar günü için uyarı geldi. 5 Şubat Pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolculardan seferlerini kontrol etmeleri istendi.Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarının ardından Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü yaşanabilecek hava muhalefeti nedeniyle yolculardan seferlerini kontrol etmesini istedi.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz."