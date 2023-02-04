BIST 4.998
DOLAR 18,82
EURO 20,31
ALTIN 1.128,47
HABER /  POLİTİKA

Altılı masada Akşener ile Davutoğlu arasında buz kesen diyaloglar araya Karamollaoğlu girdi Talat Atilla 'kulis değil bilgi' dedi

Altılı masada Akşener ile Davutoğlu arasında buz kesen diyaloglar araya Karamollaoğlu girdi Talat Atilla 'kulis değil bilgi' dedi

Yazar Talat Atilla, altılı masa toplantısında Meral Akşener'in "0,5 oyu olan bir parti ile, yüzde 15'i olan İyi parti eşit olabilir mi? " sözlerine Ahmet Davutoğlu'nun "Şayet seçimler 0,5 oy farkla kazanılacaksa evet, 0,5 ile yüzde 15'in hiç bir farkı yok!" diye yanıt verdiğini yazdı.

Abone ol

Altılı masa toplantılarında konuşulanlara dair kulisi yazar Talat Atilla, bugünkü yazısında paylaştı.

Atilla, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşandığı iddia edilen gerilim dolu diyaloglara yer verdi.

Akşener: 0,5 oyu olan bir parti ile, yüzde 15'i olan İyi parti eşit olabilir mi?

"Kulis değil bilgi" diyen Türktime yazarı Atilla, masadaki anektodu böyle aktardı:

"Hangi partinin nerede, nasıl, hangi temsil gücüyle konuşlandıracağı konusu hafiften açılınca, Akşener biraz da tebessümle "Allah aşkına biz bizeyiz şimdi. Gerçekçi olalım. 0,5 oyu olan bir parti ile, yüzde 15'i olan İyi parti eşit olabilir mi? " der.

Davutoğlu: Seçimler 0,5 oy farkla kazanılacaksa evet

Sessizliği çayından bir yudum alan Ahmet Davutoğlu bozar.
Gelecek Partisi Lideri tıpkı Akşener gibi gülerek ama kararlı bir tonda "Neden olmasın? Engel ne? Şayet seçimler 0,5 oy farkla kazanılacaksa evet, 0,5 ile yüzde 15'in hiç bir farkı yok!"
yanıtını verir.

Masaya "Düşünmeden söylenen söz, nişan almadan ateş etmeye benzer." duygusu hakim olunca, zaman kazanmak için kimi kafasını kaşır.
Birisi tavana bakar...
Başka lider önündeki kağıtları karıştırmaya başlarken...
Diğerleri de ölü taklidi yapar :))

Bu kadraj, Akşener'in "Bunlar her yönüyle konuşulup, tartışılmalı. Herkesin hakkını alacağı sağlıklı bir sistemle yürümeliyiz! " cevabıyla bozulur.

Karamollaoğlu araya girdi

Davutoğlu Akşener'e karşılık vermek üzereyken gerginleşme potansiyeli olan atışmanın finalini Temel Karamollaoğlu yapar;
"Konuşa konuşa bunların hepsini çözeriz. Masa kavga etsin diye dört gözle bekleyenleri sevindirmemek lazım!"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ORC anket sonuçlarını paylaştı Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa
Foto Galeri ORC anket sonuçlarını paylaştı Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tazminatsız kovulan işçinin imdadına mahkeme yetişti: İzinsiz inceleyen patrona kötü haber!
Tazminatsız kovulan işçinin imdadına mahkeme yetişti: İzinsiz inceleyen patrona kötü haber!
Elon Musk tek şartını sunarak duyurdu: Twitter'da para kazanma dönemi başlıyor
Elon Musk tek şartını sunarak duyurdu: Twitter'da para kazanma dönemi başlıyor
Uğur Dündar'ın büyük acısı!
Uğur Dündar'ın büyük acısı!
Ezeli rekabette 135. randevu! Galatasaray Trabzonspor derbisi için geri sayım başladı!
Ezeli rekabette 135. randevu! Galatasaray Trabzonspor derbisi için geri sayım başladı!
Çorum'da korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu
Çorum'da korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu
BTK 'istenmeyen aramalara' ceza yağdırdı!
BTK 'istenmeyen aramalara' ceza yağdırdı!
THY'den yolcularına 5 Şubat uyarısı! Aman dikkat!
THY'den yolcularına 5 Şubat uyarısı! Aman dikkat!
Çöpe atılan aracın sahibi ilk kez konuştu, isyan etti: "Lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı"
Çöpe atılan aracın sahibi ilk kez konuştu, isyan etti: "Lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı"
"Millet 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal diyecek" 4 Şubat 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
"Millet 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal diyecek" 4 Şubat 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
NATO'nun kurucu ülkesi Bayraktar TB2 için görüşmelere başladı
NATO'nun kurucu ülkesi Bayraktar TB2 için görüşmelere başladı
Temel Karamollaoğlu 'gereksiz yatırım' dedi Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tepki gösterdi
Temel Karamollaoğlu 'gereksiz yatırım' dedi Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tepki gösterdi
Anadolu Efes Vezenkov'u durduramadı Olympiakos'a mağlup oldu
Anadolu Efes Vezenkov'u durduramadı Olympiakos'a mağlup oldu