Premier Lig'den kule gibi defans! Yıldız isim Beşiktaş'a önerildi

Süper Lig'in devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Zirve yarışında geri adım atmak istemeyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş raporları doğrultusunda yönetim kadroyu güçlendirmek istiyor. Son olarak menajerler Premier Lig'de mücadele veren Leicester City'nin Danimarkalı stoperi Jannik Vestergaard'ı Beşiktaş'a önerdiler. İşte transferde detaylar...

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Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen 30 yaşındaki Danimarkalı stoper Jannik Vestergaard, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Bu teklifin de teknik direktör Şenol Güneş'e iletildiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam eğer bu ismi kabul ederse Danimarkalı stoper satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak.

Leicester City ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Jannik Vestergaard'ın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro civarında gösteriliyor. Ancak satın alma opsiyonun 7 milyonun altında olması bekleniyor.

30 yaşında ve 1.99 boyunda olan Jannik Vestergaard 35 kez Danimarka Milli Takım formasını giymiş ve 2 gole de imza atmış çok tecrübeli bir isim.