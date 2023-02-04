Vergi mükelleflerine büyük indirim! 48 ay taksitle ödenecek

Vergi mükellefleri açısından kasko sigortası niteliğinde olan matrah artırımı düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, piyasadan gelen yoğun talep üzerine 2022 yılının da matrah artırımı kapsamına alınması planlanıyor. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Torba Yasa Teklifi'ne Genel Kurul görüşmelerinde eklenmesi bekleniyor.

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Matrah artırımı düzenlemesiyle ilgili bakanlık çalışma başlattı. Yoğun talep üzerine 2022’nin de matrah artırımı kapsamına alınması planlanıyor. Teklifle 31 Aralık 2022 ve öncesine dair tüm kamu alacakları yapılandırılabilecek, borçlar 48 ayda ödenebilecek. Kamu borçlarını yapılandıran düzenlemede tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, üst kurullarca verilen idari para cezaları, 4207 sayılı Kanun kapsamında tütün ürünlerinin zararlarını önleyici, önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun kaynaklı idari para cezaları gibi tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı, kaynak kullanımı destekleme primi borçları gibi borçlar yer alıyor.

Nasıl yapılabilir?

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Matrah artırımı, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanları için, vergi artırımı ise KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisi beyanları için söz konusu.



Matrah ve vergi artırımından yararlanan mükellefler hakkında artırım yaptıkları yıllar için vergi incelemesi yapılamıyor. Teklifte matrah artırımı, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları için öngörülmüş, 2022 yılı matrah artırımı kapsama alınmamıştı.



2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesi nisan ayında verileceği için, matrah artırımında kapsama alınmadığı belirtiliyordu.



Ancak iş dünyasının yoğun talebi üzerine konu tekrar gündeme geldi. 2022 yılı matrah artırımı kapsamına alınırsa, 2022 yılı üçüncü geçici vergi matrahının çıpa olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, üçüncü dönem geçici vergi matrahı veya belli bir oranda (örneğin yüzde 30) artırım yapılarak bulunacak tutar üzerinden 2022 yılının kapsama alınabileceğini vurguluyor.





Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı



Cumhurıyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



Kamu borçlarını yapılandıran düzenlemede tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, üst kurullarca verilen idari para cezaları, 4207 sayılı Kanun kapsamında tütün ürünlerinin zararlarını önleyici, önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun kaynaklı idari para cezaları gibi tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı, kaynak kullanımı destekleme primi borçları gibi borçlar yer alıyor.



Teklifle 31 Aralık 2022 ve öncesine dair tüm kamu alacakları yapılandırılabilecek, borçlar 48 ayda ödenebilecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek. İlk taksit ödemeleri 31 Mayıs itibarıyla başlayacak.



Yapılandırılan borçlar 48 ayda, yani dört yılda tahsil edilecek. Borçlar peşin ödenirse yüzde 90, idari para cezaları peşin ödenirse asıl alacaktan yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.