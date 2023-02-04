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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı atadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince sona erdirildi.

BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ataması yapıldı.

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