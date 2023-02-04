Kuvvetli kar yağışı geliyor AKOM alarma geçti! Evden dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı İstanbul, Ankara, İzmir...
Hafta sonu çok kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Sibirya kökenli soğuk hava İstanbul'a doğru hızla yaklaşıyor. AKOM, Meteoroloji peş peşe uyarı yaptı. Yola çıkacaklar, planı olanlar aman dikkat! İşte yapılan son açıklamalar ve yurtta hava durumu...
İstanbul kar yağışına kavuşuyor. Ankara'da etkili olan yağışın kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM, Valilik peş peşe açıklamalarda bulundu uzman isimler de uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
İstanbul’un, pazar günü sabah 08.00’den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak.
Sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılırken, İBB Karla Mücadele ekipleri hafta boyunca AKOM’un koordinasyonunda sahada olacak.