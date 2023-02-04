Muharrem İnce'den altılı masadaki adaylık tartışması yorumu: Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aday belirleyemeyen altılı masayı eleştirerek, "2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs'a bırakmayacaklardır. Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim sürecini Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında yorumladı.

Gerçeklikten kopmuş bir iktidar var, gerçeklikten kopmuş bir muhalefet var ve bütün bunların ortasında slogana bakıyorum 'Yeter! Söz milletin' diyor. 1950'de bunu kim söylemiş? Demokrat Parti. Kime karşı söylemiş? İktidara karşı söylemiş. Muhalefette kim var? Demokrat Parti var. Yanında CHP var. Bunu Demokrat Parti, CHP'ye demiş. İkisi yan yana. Milli Birlik Komitesi'nin bildirisini Türkeş okumuş. Türkeş'in partisi iktidar partisinin yanında. 'Yeter! Söz milletindir' diyorsun Genel Merkezi'ne onu asıyorsun. Takıldığın yer burası mı? Buna mı kaldın yani?

Babacan'a "aferin" tepkisi

'Öyle işler yapacağız ki Avrupa bize 'aferin' diyecek.' Bu nasıl bir komplekstir? Bu nasıl bir FETÖ ağzıdır? Bu nasıl bir emperyalist uşaklığıdır. Bu nasıl bir teslimiyettir? Böyle bir şey olamaz. Avrupa'nın aferinine ihtiyacımız yok bizim ama milletin aferinine ihtiyacımız var. Bir ulusal, milli duruş lazım.

Mehmet Bekaroğlu'na tepki

Atatürk'e faşist diyen birini o gün atarım partiden. Memleket Partisi'nde çıksın biri Atatürk'e faşist desin. Partiyi kapatırım. Bana niye gittin diyenlere bu yüzden gittim işte. Atatürk kırmızı çizgimizdir.

"Baştan savma oturmuşlar yazmışlar"

Metinde laiklik, eğitim, cemevleri yok. Benim vaatlerimi çalıp metine yazmışlar. 6 lider bu metni benim kadar okumamıştır, yardımcıları okumuştur. Baştan savma oturmuşlar yazmışlar. Pamuk, fındık, hayvancılık olmazsa sen nasıl hayat pahalılığını düşüreceksin. Türkiye üretecek, bu üretmenin yollarını anlatıyorum ben.

Millet İttifakı'na katılır mı?

Davet yok, böyle bir beklentim de yok. Ben olursam orada Atatürk olur. Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz. Olmayacak duaya amin denmez. Ben önemli olan ilkeleri, doğruları söylemektir.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Tabii ki olacağım ama benim hazine yardımım yok, holdinglerim yok arkamda. 100 bin vatandaşımız bana imza verirse, millet para alacak aday olmak için biz 1 milyona yakın para vereceğiz. İşimiz zor ama imkansız değil.

Aldığımız oy diğer 4 partinin aldığı oydan daha fazla

2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs'a bırakmayacaklardır. Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında. CHP ve İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum, bizim anketimiz var, aldığımız oy diğer 4 partinin aldığı oydan daha fazla. Güvenilir bir araştırma.