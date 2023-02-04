Galatasaray, PSG ile masaya oturdu! Icardi için görüşmeler başladı

Fransız basınından Le10 Sport'ta yer alan haberde Galatasaray'ın, PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için Fransız ekibi PSG ile görüşmelere başladığı belirtildi. Öte yandan Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılarda attığı gollerle yeniden kendini bulduğu aktarıldı. İşte flaş transfer haberinde detaylar...

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Galatasaray'ın, PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Fransa'da da manşet oldu.

Fransız basınından Le10 Sport'ta yer alan haberde, Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılarda attığı gollerle yeniden kendini bulduğu aktarıldı.

PSG'de zorluk çeken 29 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibinden ayrıldıktan Galatasaray'a imza atarak kendisine bir çıkış yolu bulduğu belirtildi.

Galatasaray'ın da, Icardi'nin bu performansı sonrası yıldız golcünün bonservisini almayı düşündüğü öne sürüldü.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, PSG ile bonservis için şimdiden temasa geçtiği belirtildi. Ancak Icardi'nin yüksek bonservis miktarının müzakerelerin önündeki en büyük engel olduğu hatırlatıldı.

Mauro Icardi'nin Türkiye'de çok mutlu olduğu ve sergileyeceği tavırla bonservis bedelinin değişebileceği kaydedildi.

Galatasaray'da bu sezon 8 kez gol sevinci yaşayan Icardi, arkadaşlarına da 5 kez gol pası verdi.