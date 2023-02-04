Yargıtay kararı bozdu! Kazadan 2 saat sonra yapılan ölçümde...

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin kararında, yerleşik adli tıp uygulamalarına göre alkol oranının saatte ortalama 0,15 promil düştüğü belirtilerek, kaza anında sürücünün yaklaşık 0,78 promil alkollü olduğu ve cezalandırılması gerektiğine hükmedildi.

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Yargıtay, trafik kazasından 2 saat sonra yapılan ölçümde 0,48 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkındaki beraat kararını, adli tıp uygulamalarına göre kaza anında yaklaşık 0,78 promil alkollü olduğu ve cezalandırılması gerektiğine hükmederek bozdu.

Dairenin kararına göre, Muğla'nın Ortaca ilçesinde 2016'da alkollü araç kullanan bir sürücü, saat 09.54'te hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazadan 2 saat sonra yapılan ölçümde 0,48 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan kamu davası açıldı.

Ortaca 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık sürücünün atılı suçtan beraatine karar verdi. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı hukuka aykırı bularak bozdu.