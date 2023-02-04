Altın rekor kıracak! İslam Memiş'ten 2023 yılı için flaş tahminler "Benim tercihim..."

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 4 Şubat gram altın 1.128, çeyrek altın 1.905, yarım altın 3.811, cumhuriyet altını 7.594 liradan alıcı buluyor. Sabah'ta yer alan habere göre Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları önemli açıklamalar yaptı ve şunları kaydetti: