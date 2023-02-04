Altın rekor kıracak! İslam Memiş'ten 2023 yılı için flaş tahminler "Benim tercihim..."
FED'in faiz kararı sonrası altın fiyatları coştu. Gram fiyatı ons altın cephesinde yaşanan değişimler ile yeni bir rekora imza attı. 1185 TL ile tüm zamanların zirvesini gören gram altın 4 Şubat 1128 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 4 Şubat gram altın 1.128, çeyrek altın 1.905, yarım altın 3.811, cumhuriyet altını 7.594 liradan alıcı buluyor. Sabah'ta yer alan habere göre Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları önemli açıklamalar yaptı ve şunları kaydetti:
-Gram altın TL fiyatı yine hızlı bir toparlanma isteğinde. Gram altında Powell'ın açıklamalarından sonra 15 TL bir değer artışı oldu. Gram altın, ons altın fiyatından destek gördü.
-Şu an kapalı çarşı piyasasında gram altın fiyatı 1193 TL. Ekran fiyatları ve kapalı çarşı fiyatları arasında fark var.
-Gram altın için yılın ilk çeyreğinde 1280 TL direncini takip edeceğim. Orta ve uzun vadede 1450-1550 TL band aralığı gelmesi muhtemel bir sonuçtur.