Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bize operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor önümüzde 2 yol var

Adana Demirspor maçında yaşananlar hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koc, Hakem Ali Palabıyık'ın tepki çeken kararlarıyla ilgili "Bize yapılan operasyonlar hep şubat aylarında yapılıyor" dedi. "Önümüzde iki yol var" diyen Koç, "Biz bunu oyladık dün. 11'e 3 'Devam' kararı verildi! Ben 'Maça çıkmayalım' kararı verdim!” ifadelerini kullandı.

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Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelerin konuşmaları sonrası başkan Ali Koç kürsüye çıktı.

Berabere biten Adana Demirspor maçında başlayan tartışmalar sonrası ne diyeceği merak konusu olan Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Önümüzde 2 yol var

"Bu maç bardağı taşıran son damla oldu. Esas sıkıntı son 15 yıldır yaşatılanlar.Bir maç sonrası bir takımın ortalığı yangın yerine çevirmesi bizim fıtratımızda yok. 3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık sesimizi çıkarmadık. En çok kırmızı kart alan takımız. Antalya maçı bir dönüm noktasıdır. Sadece iki maçı alalım; Sivas Galatasaray 3 puan ve Adana Demirspor maçında kaybedilen 2 puan etti 5 puan. Bize yapılan operasyonlar hep şubat aylarında yapılıyor.

Önümüzde iki yol var. Bu iki yolu size birazdan anlatacağım. Bu iki yolu oyladık dün yönetimde. Karar 11'e 3 çıktı. Bu kararı da açıklayacağım.

Görmek istemiyorlar

Mert Hakan'ın golü bize göre %100 goldür. Hadi diyelim ki ele çarptı, biz göremedik, VAR gördü. Ama bu VAR penaltılarımızı göremiyor. 'Ele çarptı vermedik' peki bunu görüyorsan diğerlerini neden görmüyorsun. Göremiyorlar değil görmek istemiyorlar.

Bu maçta yaşananlar olacak iş değildir. Adana Demirspor maçında yaşanan şeyler olacak iş değil! Düşünsenize bu hatalar malum rakibimizin maçında yapılacaktı. Neler olurdu?

Arkadaşlar bu maçta yaşananlar hakem hatası değildir. Adana Demirspor'un maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekiyordu.

Burada hakemde Fenerbahçe gol atıp maçı kazanırsa duygusuyla golü vermiyor. Aynı maçta 1 değil 2 değil 3 değil bir sürü pozisyon var. Hep aynı maçta oluyor.

Şubat ayında yapılan operasyonlar

Bize operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor. Ersun Yanal dönemi 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayıyız. Sonraki 7 maçta 21 puanın 18'ini kaybediyoruz

Ligimizin en centilmen hocalarından Jorge Jesus'a sorduk ne dedin hocam diye? 'Faul, faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun?' dedim diyor. Hocamıza çat kırmızı kart veriliyor.

Yolsuzluğun belgesi iki maç

Sivasspor-Galatasaray ve Adana Demirspor-Fenerbahçe maçları. Futbolda yolsuzluğun belgesi işte bu iki maçtır.

Gülerek izledim

Dün diğer rakibimiz uyandı, bugüne kadar konuşmayan kulüp konuşmaya başladı. Benim de sesimi kullanarak video yapmışlar. Gülerek izledim.

Yabancı VAR hakemleri gelmeli

En kısa zamanda yabancı VAR hakemleri Türk futboluna getirilmelidir."

Ligden çekilmek yok

Artık biz figüran mı olacağız? Yoksa bu ülkenin futbolunu temizleme uğruna bu günlerden feragat mı edeceğiz? Ben başkanlığımı feda etmeye hazırım! Ligden çekilme gibi saçma sapan bir şey yok. Sakın aklınızdan bile geçirmeyi.

11'e 3 'Devam' kararı verildi! Ben 'Maça çıkmayalım' kararı verdim

Önümüzde iki yol var. Selahattin Baki'nin dediği gibi bitireceğiz, şampiyon mu bitireceğiz? Yoksa 'Yeter artık, maça çıkmıyoruz.' mu diyeceğiz? Maça çıkıp 1 dakika sonra sahadan ayrılmak bu sezonu feda etmektir. Ama geleceğimiz için tarihi bir adımdır. Yönetim içerisinde bu konuda oylama yaptık. Bir kere ölme işine ben inanıyorum. Biz bunu oyladık dün. 11'e 3 'Devam' kararı verildi! Ben 'Maça çıkmayalım' kararı verdim!”

Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ali Palabıyık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Dündar yaptığı açıklamada, "Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü asmalıdır. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Hakem Ali Palabıyık ve tüm ekibi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve hakemlik düdüğünü asmalıdır!" diye konuştu.