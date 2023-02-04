EYT'de maaş düğümü çözüldü AK Partili isim en düşük maaşı açıkladı! Kim ne kadar alacak?
EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek, aynı gün yasalaşması bekleniyor. EYT’nin SGK’ya maliyeti 144 milyar TL olurken, doğum ve askerlik borçlanması için 4 günde 44 milyar liralık başvuru yapıldığı belirtildi. EYT’de en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? sorusu da yanıt buldu. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir net rakamı verdi ve maaş 8 bin 733 lira olacak dedi.
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi ise gözler 7 Şubat gününe çevrildi. kanun teklifinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek aynı gün kanunlaştırılması bekleniyor.
EYT emeklilik başvurusu yapmak isteyenler içinse süre. kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında başlayacak. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.
EYT şartları netleşti
Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve daha önce başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor. Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.
Yaş şartının kalkmasıyla birlikte EYT’den 2.2 milyon kişi hemen emekli olabilecek. Bu sayının 1.7 milyonu SSK’lı, 89 bini Bağ-Kur’lu, 496 bini Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışıyor.