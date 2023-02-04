Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! 39 ilde denetim başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 ilde otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili denetimlere başladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 39 ilde otomotiv sektöründe fırsatçılığın önüne geçmek hedefiyle denetimlerine uygulanacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

Bakanlığımıza bağlı vergi müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlanmıştır. 39 ilde otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili iş ve işlemler yerine getirilerek, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır.