BIST 4.998
DOLAR 18,82
EURO 20,31
ALTIN 1.128,47
HABER /  GÜNCEL

AK Parti'nin astığı 6'lı masa afişine CHP'den çok sert tepki! Suç duyurusunda bulundu

AK Parti'nin astığı 6'lı masa afişine CHP'den çok sert tepki! Suç duyurusunda bulundu

AK Parti’nin Aydın’ın Nazilli ilçesinde astığı bir afiş krize neden oldu. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AK Parti Nazilli Gençlik Kolları tarafından asılan pankart hakkında, Millet İttifakı partilerinin, "terörle ilişkilendirildiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

AK Parti Gençlik Kolları, Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir binaya Millet İttifakı liderlerinin resmedildiği bir afiş astı. Afişte, liderlerin yuvarlak bir masa etrafında toplanması karikatürize edilirken, masanın altında silahlı bir kişinin olduğu görüldü.

Bunun üzerine CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, afişin asıldığı alana giderek açıklama yaptı.


 Bülbül, açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Nazilli'de yapacağı miting öncesi her seçim sürecinde olduğu gibi provokasyon dolu bir olay yaşandı. AKP Nazilli Gençlik Kolları, Altılı Masa'yı terörle suçlayan çirkin bir pankart astı. Gider ayak bu milleti daha ne kadar böleceksiniz! Ülkenin yarısından fazlasını temsil eden sayın genel başkanları terörle suçlamak haddinize mi? Bu ucube, akıl dışı, zihniyet çürüklüğünün dışa vurumu olan pankart oradan derhal indirilmelidir" dedi.

CHP’li Bülbül, ayrıca afişle ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Velilere kötü haber! Okul servis fiyatlarına ara zam geldi en yakın mesafe fiyatına bakın
Velilere kötü haber! Okul servis fiyatlarına ara zam geldi en yakın mesafe fiyatına bakın
Premier Lig'den kule gibi defans! Yıldız isim Beşiktaş'a önerildi
Premier Lig'den kule gibi defans! Yıldız isim Beşiktaş'a önerildi
Yargıtay kararı bozdu! Kazadan 2 saat sonra yapılan ölçümde...
Yargıtay kararı bozdu! Kazadan 2 saat sonra yapılan ölçümde...
Galatasaray, PSG ile masaya oturdu! Icardi için görüşmeler başladı
Galatasaray, PSG ile masaya oturdu! Icardi için görüşmeler başladı
Sanayi sektörü 2023'e süper başladı ocak ayında tüm zamanların rekorunu kırdı
Sanayi sektörü 2023'e süper başladı ocak ayında tüm zamanların rekorunu kırdı
DM'den mezuniyet! 'Fake' öğrencilere sahte diploma
DM'den mezuniyet! 'Fake' öğrencilere sahte diploma
Vergi mükelleflerine büyük indirim! 48 ay taksitle ödenecek
Vergi mükelleflerine büyük indirim! 48 ay taksitle ödenecek
Muharrem İnce'den altılı masadaki adaylık tartışması yorumu: Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar
Muharrem İnce'den altılı masadaki adaylık tartışması yorumu: Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararı Resmi Gazete'de
Nişanlısını otel odasında başka bir adamla bastı! Sinir krizi geçirdi
Nişanlısını otel odasında başka bir adamla bastı! Sinir krizi geçirdi
Köpek saldırılarına karşı nasıl korunmalı? Uzman isim anlattı
Köpek saldırılarına karşı nasıl korunmalı? Uzman isim anlattı
Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplandı
Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplandı