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Adana’da inşaat çukuruna düşen beton mikseri operatörünün acı ölümü!

Adana’da inşaat çukuruna düşen beton mikseri operatörünün acı ölümü!

Adana'da yaşanan acı olayda, inşaat sahasında oluşan toprak kayması sonucunda bir beton mikseri inşaat çukuruna düştü. Kazada, beton mikseri operatörü 51 yaşındaki Mehmet Karaoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, dün Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Firmaya ait inşaat sahasında çalışan Mehmet Karaoğlu yönetimindeki beton mikseri, yağışla oluşan toprak kayması sonucu temel için açılan çukura düştü.

Yan yatan beton mikserinde Karaoğlu, ağır yaralandı. Karaoğlu, sıkıştığı mikserden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Karaoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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