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Burun estetiği ameliyatı oldu masadan kalkamadı

Burun estetiği ameliyatı oldu masadan kalkamadı

Beylikdüzü'ndeki bir tıp merkezinde burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın, hayatını kaybetti.

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın yaptırdığı burun estetiği sonrası öldü. 

Alınan bilgiye göre, Seher K. (28), dün sabah saatlerinde burun estetiği ameliyatı olmak için Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir tıp merkezine gitti.

Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher K, daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı.

Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen Seher K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Seher K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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