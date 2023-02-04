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İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Metro seferlerinde teknik arıza

İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Metro seferlerinde teknik arıza

İstanbul'da Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasındaki metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor.

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İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılamadığı duyuruldu.

Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapıldığı kaydedildi.

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