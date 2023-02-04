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Kılıçdaroğlu '13 Şubat' dedi, kulisler hareketlendi! İşte aday sürecinde 6'lı masadaki 3 senaryo

Kılıçdaroğlu '13 Şubat' dedi, kulisler hareketlendi! İşte aday sürecinde 6'lı masadaki 3 senaryo

Türkiye adım adım seçimlere giderken altılı masanın kimi aday çıkaracağı merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayın açıklanacağı tarihi 13 Şubat olarak işaret etmesi sonrasında kulisler hareketlendi. 12'nci toplantıya sayılı günler kala adayın açıklanması sürecinde üç senaryo konuşuluyor.

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Türkiye'de bir numaralı gündem maddesi seçimler oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıklamasından sonra gözler altılı masanın adayının kim olacağına çevrildi. Farklı farklı isimler konuşulurken altılı masanın adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ön plana çıkıyor.

İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılan altılı masanın 11'inci toplantısı sonrasında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, adayın açıklanacağı tarih ile ilgili olarak 13 Şubat'ı işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sonrasında gözler Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde yapılacak 12'inci toplantıya çevrildi. Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre bu kapsamda, kulislerde 13 Şubat’a ilişkin farklı senaryolar gündeme getiriliyor.

İşte konuşulan 3 senaryo

Partilerde konuşulanlar şöyle:

1- Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya gelebilir ya da güvendikleri kurmayları aracılığıyla görüşerek çözüm üretebilir. “İki liderin gelecek hafta buluşabilecekleri” ileri sürülüyor.

2- Kamuoyu ve kararsız kitle 6’lı masadan adayın “güçlü ve heyecanlı” şekilde açıklanmasını bekliyor. Bu nedenle “ortak aday açıklamasının gecikmemesi” gerekiyor. Bu kapsamda, 13 Şubat’ta “Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına ilişkin masadaki 5 partinin desteği” açıklanabilir. İYİ Parti’ye ise yetkili kurullarında konuyu görüşmesi için zaman tanınabilir. Karar olumlu yönde olursa ortak aday açıklamasına sonradan katılım sağlayabilir.

3- 13 Şubat’taki zirvede liderler arasında adayın kim olacağına yönelik uzlaşı arayışı sürebilir, ancak toplantı bitiminde bir isim açıklanmayabilir. 6 partinin ortak hareket etmesi benimsenir ve İYİ Parti’ye zaman tanınabilir. Bu süre, iki parti arasında “buzların erimesi” için kullanılabilir.

İki parti arasındaki “gerilimi” değerlendiren bazı CHP kurmayları, Özlale’nin açıklamasının ardından 13 Şubat’ta aday açıklaması yapılmasının “zora girdiğini” dile getiriyor.

"Biz noter değiliz"

Öte yandan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’nin “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını onaylayacak noter değiliz. Zaman dayatmasını kabul etmiyoruz” demişti.

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