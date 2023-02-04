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ABD uçak gemisi Yunanistan açıklarına demir attı

ABD uçak gemisi Yunanistan açıklarına demir attı

ABD'ye ait dev uçak gemisi USS George H. W. Bush, Yunanistan'ın Pire Limanı açıklarına demir attı. Geminin komutanı, "Bu gibi ziyaretler Yunanistan ile anlamlı ilişkiler geliştirmemiz için fırsat sunuyor" dedi.

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Üzerindeki onlarca savaş uçağı ve devasa büyüklüğüyle ABD'ye ait dev uçak gemisi USS George H. W. Bush, Yunanistan'a demir attı.

Dev gemi mürettebatın amacıyla pire limanı açıklarında konuşlandı. Uçak gemisine Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir firkateyn ve 1 denizaltı eşlik etti. Uçak gemisi daha önce de yine Yunanistan'da birkaç günlüğüne demirlemişti. Ekim ayında Girit'in Suda Limanı'na yanaşmıştı.

Gemi komutanı, Tuğamiral Dennis Velez, liman tercihlerine ilişkin konuştu. "Bunun gibi liman ziyaretleri, müttefiklerimizle ilişki kurma ve gücümüze önemli bir fark yaratan anlamlı ilişkiler geliştirmemiz için bize bir fırsat sunuyor." dedi.

Bahsi geçen gemi, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri. 2003'te inşa edilmeye başlandı. Nimitz sınıfına ait gemi, 2009'da donanmanın bir parçası oldu. 330 metre uzunluğa sahip. İçindeyse 6 bin kişi görev yapıyor. Güvertesinde 85'ten fazla savaş uçağı ve helikopter ağırlayabiliyor.

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