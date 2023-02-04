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İYİ Parti'den rüşvet operasyonunda tutuklanan Ünal Çetin'e destek

İYİ Parti'den rüşvet operasyonunda tutuklanan Ünal Çetin'e destek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, ‘yolsuzluk' ve ‘rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in yanında olduklarını söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonla ilgili İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığında basın açıklaması düzenledi.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in dedikoduya bağlı olarak tutuklandığını iddia eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, "Soruşturma dosyasında hiçbir somut delil yoktur. Üstelik tutuklamayı gerektirecek şartlar da gerçekleşmemiştir. Sayın Başkanımızın kaçma şüphesi yoktur ve ortada bir delil olmadığından delilleri karartma ihtimali de yoktur. Biz İYİ Partililer olarak, tıpkı Gökçeadalılar ve bütün Çanakkaleliler gibi, seçilmiş Belediye Başkanımız Ünal Çetin'in yanındayız, kendisinin masum olduğundan şüphemiz yoktur. Bilinmelidir ki Gökçeadalıların siyasi iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

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