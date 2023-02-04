Sinan Ateş paylaşımı canından ediyordu! Evine böyle kurşun yağdırdılar

Sinan Ateş suikastına dair soruşturma da belirsizlikler de devam ediyor. Cinayetin ardından çarpıcı olaylar yaşanırken, sosyal medyada Sinan Ateş suikastı ile ilgili paylaşımlar yaptığı iddia edilen bir kişinin evi kurşunlandı. Evi kurşun yağmuruna tutulan Hacı Cesur, sosyal medyadan o anları paylaştı.

Abone ol

30 Aralık 2022 günü Ankara Çukurambar'da bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sinan Ateş suikastı sonrası sular durulmuyor. Suikasta dair soruşturma devam ederken henüz net bir sonuca varılmaması kafalarda soru işaretlerine neden olurken çarpıcı bir paylaşım ise sosyal medya platformu Twitter'dan geldi.

BirGün'den Timur Soykan'ın gerçekleştirdiği paylaşımla ortaya çıkan durum, tedirginlik yarattı. Sosyal medya hesaplarından sık sık Sinan Ateş ile ilgili paylaşımlarda bulunan ve Ateş'in suikastının arkasında kimlerin olduğunun bulunmasını isteyen aynı zamanda Sinan Ateş cinayeti ile ilgili paylaşımlar yapan bir hesabı yönettiği iddia edilen Hacı Cesur isimli bir kişi, evine ilk önce iki kişi tarafından keşif yapıldığını ardından ise sekiz el ateş edildiğini söyledi.

Hacı Cesur, o anların videolarını yayınlarken, olayı ise şu ifadelerle duyurdu:

"Evet bugün saat 10.00'da evime gelen bu iki müptezel keşif yapıyor, kapıyı çalıyor saat 11.00'de eve sekiz el ateş ediyor. Gönderen belli, gelen belli. Türk emniyet teşkilatı ve Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Aziz Türk milletinin ve devletinin dikkatine..."

Sinan Ateş paylaşımlarına dikkat çekti

Timur Soykan ise bu durumu, "Sinan Ateş cinayetinden sonra saldırılar devam ediyor. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili paylaşımlar yapan bir hesabı yönettiği iddiasından sonra Hacı Cesur'un evi kurşunlanıyor. Ama çıt çıkmıyor. Yeni cinayetler mi bekleniyor?" şeklinde yorumladı.