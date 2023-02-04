Sivasspor Beşiktaş (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 23.haftasında Beşiktaş zorlu deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor. Son 7 maçında mağlup olmayan Şenol Güneş ve öğrencileri deplasmanda kazanarak zirve yarışına yaklaşmak istiyor. Ev sahibi Sivasspor ise taraftarlarının desteği ile bu maçta rakibini eli boş göndermek istiyor. Kritik maça dakikalar kala ilk 11'ler belli oldu. İşte Sivasspor Beşiktaş maçı öncesi detaylar ve canlı anlatımı haberimizde...

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SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

SİVASSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

5'Isaac Cofie'nin yay üzerinden yaptığı vuruş üstten auta gitti.

4'Beşiktaş şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

3'Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic, maça ilk 11'de başladı.

2'Max-Alain Gradel'in ortasında Dimitrios Goutas gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.

1'Maç başladı. İki takıma da başarılar.

Sivasspor - Beşiktaş 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Max, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Tayfur, N'Koudou, Hadziahmetovic, Cenk, Aboubakar

Sivasspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 16.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...

Ghezzal geri döndü!

Beşiktaş’ta Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ile yeni transfer Amir Hadziahmetovic de kadroda yer aldı. Amir’in maça ilk 11’de, Ghezzal’ın ise yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Son haftalarda yükselen formu ile dikkat çeken Gedson Fernandes, sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almazken, Nathan Redmond da Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Sivas’a götürülmedi. Öte yandan sakatlıkları süren Josef de Souza ve Salih Uçan da kadroda yer almadı.

Kar yağışı altında oynanacak

Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı’nın zeminindeki sorunun giderilmesinin ardından 37 gün sonra evinde Beşiktaş’la karşılaşacak. Karşılaşmanın oynanacağı saatte kentte kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığı da 0 derece olarak tahmin ediliyor. 29 Aralık’ta oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından bakıma alınan Yeni 4 Eylül Stadı’nda 37 gün sonra ilk kez maç oynanacak. Yapılan bakım çalışmalarının ardından zemindeki sıkıntıların giderildiği bildirildi.

Kart sınırında iki isim

Siyah-Beyazlılar’da bugünkü maç öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Masuaku ve Cenk Tosun bugünkü maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek 24’üncü haftada iç sahadaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.