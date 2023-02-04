İstanbul Valisi Yerlikaya'dan fırtına uyarısı! Tedbirli olun

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı beklenen İstanbul için fırtına uyarısında da bulunarak, "Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" ifadesini kullandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için Pazar sabahından itibaren beş gün kadar süreceği düşünülen kar yağışı uyarısı yaparken, İstanbul Valiliği'nden de fırtına uyarısı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentin sakinlerine, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Meteorolojik verilere göre, Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım."