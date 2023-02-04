Fatih Karagümrük çıkışta Ankaragücü'nü 2 golle geçtiler

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu.Abone ol
Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nün golcüleri Diagne ve Borini'nin golleriyle 2-0 mağlup edip üç puana ulaştı.
İstanbul ekibi 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken Ankaragücü, üst üste evinde oynadığı ikinci maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
8. dakikada Sowe’nin orta sahadan taşıdığı topla ceza sahası yayı dışından çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.
12. dakikada Mujakic’in caza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla sağ taraftan dışarıya çıktı.
27. dakikada Sowe’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Beridze’nin kaleci Batuhan’ın müdahalesi
sonucu yerde kalması üzerine Ankaragücü penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından topun başına geçen Ricci’nin vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.
36. dakikada Colley’in ceza sahası önü sağ çaprazdan çektiği şutta top direkten döndü.
45+1. dakikada Ozdoev’in sol kanattan derinlemesine gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Shukurov, meşin yuvarlağı bekletmeden Diagne’ye gönderdi. Topla buluşan Senegalli forvet, yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-1
63. dakikada Mujakic’in ceza sahası içerisinde Colley’i düşürmesi üzerine maçın hakemi Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.
65. dakikada topun başına geçen Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
82. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Sowe'un şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı çeldi.
Stad: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Akıncık xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Fıratcan Üzüm xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Marlon xx (Yasin Güreler dk. 75 x) Diack xx, Taylan Antalyalı xx (Dokanovic dk. 75 x) Emre Kılınç xx, Pedrinho xx (Zahid dk. 58 x) Beridze xx (Oko dk. 68 x) Sowe xx
Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Ariyibi, Arda Ünyay, Yusuf Eren Göktaş
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen xx, Salih Dursun xx (Bruno dk. 89 ?) Baniya xx, Dresevic xx, Münir Levent Mercan xx, Shukurov xx (Bertolacci dk. 71 x) Ricci xx (Lawrence dk. 84, x) Ozdoev xx, Colley xx (Burak Kapacak dk. 71 x) Borini xx (Kerim Frei dk. 89 ?) Diagne xx
Yedekler: Viviano, Kazım Kazım, Samed Onur, Adnan Uğur, Feghouli
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Diagne (dk. 45+1), Borini (dk. 65 pen.) (Karagümrük)
Sarı kart: Bertolacci (Karagümrük)