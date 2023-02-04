Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Menderes'le birlikte 592 kişinin aylar boyunca demokrasi ve adalet tarihimize yüz karası olarak geçecek nobranlıkla yargılandığı Yassıada'yı biliyorsunuz. Bu yeri aldık Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük.

Bu salonlarda yargılananlardan biri de Ahmet Tevfik İleri'ydi. Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama sonra ardından cezası ömür boyu hapse çevrilen İleri, Kayseri cezaevinde hastalanmış ve vefat etmiştir. İleri ailesine yazdığı mektupta, "Size mal, mülk, servet bırakamadım. Yalnızca şerefli, namuslu, erkek bir ad bırakabildim" diyordu. Allah ülkemizde bir daha böyle felaketler, acılar yaşatmasın diyoruz.

Cemal Gürsel İnönü'yü aradı

Cemal Gürsel'in ilk işi İnönü'yü telefonla aramak oldu. Gürsel, İnönü'ye "Emirleriniz bizim için peygamber buyruğudur paşam" diyordu. İşte CHP bu. Bunları iyi tanıyın.

"14 Mayıs, Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür"

Biz Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıkıyoruz. Bırakın dirisine, ölüsüne bile tahammül edemeyenler onun "Yeter söz milletindir" sloganına çökmeye çalışanlar, kim bu? Bay bay Kemal. 14 Mayıs, Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür.

"Altılı masanın mutabakat metni eski Türkiye'yi hortlatmaktan ibarettir"

Efendilerinin emriyle kurdukları masadan yeniden tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapmanın peşindeler. Program diye sundukları metinlerin çoğu ya bizim tarafımızdan 20 yılda yapılmış ya da yapılmakta olan işler. Kalan başlıklar da bu ülkenin tüm kazanımlarını yok ederek efendilerinden aferin almak için güvensizliğin, istikrarsızlığın sembolü eski Türkiye'yi hortlatmaktan ibarettir.

"Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum"

Biz hayatımızın her döneminde bilhassa da son 20 yıldır her alanda emperyalist sömürgecilere karşı mücadele vererek ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Bugün de bizim ve ülkemiz aleyhinde yürütülen kampanyaların çoğu yalan ve iftira üzerine kurulu saldırıların sebebi özgür Türkiye'nin yolunu açtığımız içindir. Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçmeyi de başaramayacaksınız.

"Ne yüzsüzsün ya. Bunu bir de partisinin binasına asıyor"

Hep söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Yahu bye bye Kemal hangi yüzle kalkıp da utanmadan Menderes'e ait olan "Yeter söz milletindir" ifadesine çöküyor. Ne yüzsüzsün ya. Bunu bir de partisinin binasına asıyor. Bay Kemal, rahmetliden sonra slogan bize aittir. Bunlarda yüz yok ki. 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar.