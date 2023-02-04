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Geçici işçilere kadroda son viraj da dönüldü

Geçici işçilere kadroda son viraj da dönüldü

Geçici işçilere kadro düzenlemesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 60 bin kişiyi ilgilendiren çalışmanın detaylarının EYT düzenlemesinden sonra belli olması bekleniyor. 04.02.2023 16:22

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Geçici işçilere kadro düzenlemesi ile ilgili teknik çalışmalar tamamlanmak üzere. Geçici işçilerin çalışma süreleri 5 ay 29 gün ile 9 ay 29 gün arasında değişiyor. Geçici işçiler, Devlet Demiryolları, Orman Genel Müdürlüğü, Şeker fabrikaları ve benzeri kurumlarda görev yapıyorlar.

60 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede geçici işçilerin çalışma süreleri üzerinde duruluyor. 12 ay çalışılacak bir model üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi hayata geçtikten sonra geçici işçilere kadro konusu gündemde olacak.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle geçici işçilerin kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak. Sosyal haklarında da iyileştirmeler olacak. Düzenlemeyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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