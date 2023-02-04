Minibüste genç kızın ellerini bağlayıp cinsel saldırıda bulundu! Detaylar kan dondurdu

Sakarya’da 28 Kasım 2022 yılında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste 21 yaşındaki kızın ellerini bağlayarak cinsel saldırı teşebbüsünde bulunan şoför tutuklanmıştı. Olay öncesinde cezaevinden yeni çıkan ve çok sayıda suç dosyası bulunan tutuklu sanık için istenilen hapis cezası belli oldu. Ayrıca kabul edilen 3 sayfalık iddianamedeki detaylar da kan dondurdu.

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Korkunç olay, 28 Kasım 2022 tarihinde gece saatlerinde Erenler ilçesinde meydana geldi. Üniversite okuduğu İstanbul'dan geldikten sonra aile evine gitmek isteyen 21 yaşındaki M.K. isimli genç kız, Adapazarı Gar Meydanı'ndan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere bindi.

Kapıları kilitledi

Genç kızın tek yolcu olarak bulunduğu minibüste sürücü S.S.Y., aracı Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurarak kapıları kilitledi. Genç kızı plastik kelepçeyle minibüsün demirlerine bağlayan saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine darp etti. Kızın yaşadığı dehşeti ailesine anlatması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Suçunu itiraf etti

Harekete geçen polis ekipleri olaydan şüpheli S.S.Y.’yi Adapazarı ilçesi Orta Garaj mevkiinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen şüpheli gerçekleştirdiği suçu da itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli; ‘nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’, ‘cebir’, ‘tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben çocuğumu o sabah İstanbul’a sapasağlam gönderdim"

Öte yandan, kızının yaşadığı iğrenç olayı gözyaşlarıyla anlatan acılı anne Sevgi K., “Ben çocuğumu o sabah İstanbul’a sapasağlam gönderdim. Ben çocuğumu Allah’a emanet ettim. 3 yıldan beri ben çocuğumu okutabilmek için mücadele veriyorum. Bu olay hayatımdan ömrümü götürdü, ölsem bundan iyiydi” ifadelerine yer vermişti.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şoför S.S.Y. hakkında dava açıldı. Olaya ilişkin hazırlanan ve kabul edilen iddianamede ise tutuklu S.S.Y. hakkında ‘cinsel saldırıya teşebbüs’ suçundan 9 yıldan az olmamak şartıyla, ‘cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıldan 10 yıl aya kadar ve ‘tehdit’ suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenildi.

Detaylar kan dondurdu

Hazırlanan iddianamedeki detaylar adeta kan dondurdu. İddianamede, Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurduğu aracın ışıklarını kapatan şoförün, elindeki telefonunu alarak taciz etmeye çalıştığı esnada genç kız ile arbede yaşadığı belirtildi. Bu esnada darp ettiği genç kızın ellerini şalla bağlayan sürücü aracını farklı bir yere götürdü.

Genç kızın kurtulması üzerine bu kez ellerini plastik kelepçeyle bağlayan S.S.Y.’nin, önce elbiselerinin üzerinden taciz etmeye çalıştığı sonrasında ise kıyafetlerini çıkararak cinsel saldırı girişiminde bulunduğu ancak genç kızın karşı koyması üzerine eylemini gerçekleştiremediği iddianamede yer aldı.