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Toplu ulaşıma yeni zam geldi! Tam ve öğrenci bileti kaç para oldu?

Toplu ulaşıma yeni zam geldi! Tam ve öğrenci bileti kaç para oldu?

Pek çok ilde yeni yılın gelmesiyle birlikte toplu taşıma ücretleri güncellendi. Gelen zamlarla birlikte vatandaşlar, toplu taşıma ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, yeni toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Hangi ilde toplu taşımaya zam geldi?

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Yeni yıl ile birlikte gelen zamla toplu taşıma ücretlerini de vurdu. Özellikle her gün toplu ulaşım kullanmak zorunda olan, işe ve okula giden vatandaşlar yeni zam ile birlikte ulaşımın ne kadar olduğunu merak ediyor. Yapılan güncellemenin ardından yeni ücretler açıklandı. Peki, hangi ilde toplu taşımaya zam geldi? Toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

Toplu ulaşıma zam

Bursa'da toplu taşıma ücretlerinin güncellendiği duyuruldu. Toplu taşıma ücretlerine gelen zammın ardından yeni ücretler açıklandı.

İşte Bursa'da yeni toplu taşıma ücretleri...

Tam bilet fiyatı: 8,15
Uzun hat öğrenci bilet fiyatı:4,70
Uzun hat tam bilet fiyatı:9,40
Uzun hat indirimli bilet fiyatı:8,75Öğrenci bilet fiyatı: 3,75
İndirimli bilet fiyatı: 7,50

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