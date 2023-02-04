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Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre; Çanakkale istikametinden Bursa yönüne seyreden Şuayip Giren'in (25) idaresindeki  otomobil Karacabey ilçesi Tophisar Mahallesi mevkiinde havanın da yağmurlu olmasıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aracını orta ayraca düşürdükten sonra savrularak karşı yönde dönüş yapmayı bekleyen İsmail A. idaresindeki kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan yaralılar Karacabey itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Araçta sıkışan; Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşref Giren (61), Hatice Giren (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki Yavuz Selim Mert ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitirenler Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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