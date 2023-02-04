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Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda otobüs devrildi: 35 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda otobüs devrildi: 35 yaralı

Diyarbakır’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 35 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılara ekipler müdahale ediyor.

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Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, M.F.I. yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü. Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4'ü ağır 35 yaralı

Kazada 4'ü ağır 35 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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