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Aracı çöpe atılan vatandaş konuştu: Aracımı hor gördüler

Aracı çöpe atılan vatandaş konuştu: Aracımı hor gördüler

Şahin marka aracı çöpe atılan Abdülkerim Fırat açıklamalarda bulundu. Aracının hor görüldüğünü söyleyen Fırat, "Orada lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde ilginç bir görüntü ortaya çıkmıştı.

Sabah saatlerinde sanayiye gelen vatandaşlar çöp konteynırının üzerine bırakılmış bir araçla karşılaştı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar ise o anları telefon kameraları ile kayıt altına aldılar.

Günler sonra ise olayın perde arkası ortaya çıkmaya başladı.

Dükkanını önünü kapattığı için çöpe atıldı

Sanayide kaynak işleri yapan bir dükkanın önüne park edilen aracın dükkanın önünü kapattığı gerekçesiyle dükkan sahibi tarafından çöpe atıldığı ortaya çıktı.

Olayın ardından ise aracı çöpe atılan nakliyecilikle uğraşan Abdülkerim Fırat yaşananları Show Haber'e anlattı.

"Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı"

Arcına yapılan kötü muameleye tepki gösteren Abdülkerim Fırat konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Plakayı sorgulatıp aileme ulaşabilirler. 1,5 saatte aracın başına bu olaylar geldi. Aracı o halde görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar. Aracın alt tabanında ezilmeler oldu tabi, şikayetçiyim.

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