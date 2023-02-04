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Türkiye'den İsveç açıklaması: Terör örgütleri mayınlar döşüyor

Türkiye'den İsveç açıklaması: Terör örgütleri mayınlar döşüyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler"

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin terörle 40 yıldır mücadele ettiğini ve bu konuda beklediği desteği göremediğini aktaran Çavuşoğlu, İsveç'i kastederek bu ülkede terör örgütü üyelerinin cirit attığını belirtti.

"Bunları yazmaya gerek var mı?"

Çavuşoğlu, İsveç'in terör örgütü PKK ve Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tutumunu eleştirerek, "Her gün bölücü başının fotoğraflarıyla, terör örgütünün paçavralarıyla (teröristler) senin sokaklarında cirit atıyor. Diğer taraftan ifade özgürlüğü deyip Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vereceksin, Türkiye'ye karşı her türlü alçaklığa müsaade edeceksin, sonra 'ben NATO'ya üye olacağım' diyeceksin. Bu mümkün mü arkadaşlar?" diye konuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan mutabakat zaptında din konusunun olmadığı yönündeki açıklamasına değinen Çavuşoğlu, "Peki orada mantıklı olacaksın, sağduyulu olacaksın, ahlaklı olacaksın diye yazıyor mu kardeşim? İnsanların kutsal değerlerine saygı duyacaksın diye yazıyor mu? Bunları yazmaya gerek var mı? Bir kere bu en temel insanlık görevi." değerlendirmesinde bulundu.

"Mayınlara bilerek basıyorlar"

Çavuşoğlu, "Bu terör örgütleri, bu radikaller, bu ülkelerin özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. Finlandiya'yı biz ayrı tutuyoruz ama İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese bu mayınları temizler. Sana kalmış, temizleyebilirsin, üzerine basarsın. Üzerine basarsan patlarsın. Hiç kimse kusura bakmasın, sözünde durmayan hiç kimseyi bu şekilde ödüllendiremeyiz. Mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirenle otururuz, konuşuruz. Türkiye olarak da Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde bir söz verdiğimiz zaman, sözümüzü tutarız, sözümüzün her zaman arkasındayız." ifadelerini kullandı.

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