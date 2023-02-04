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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu: Oyunumuz yetmedi

Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu: Oyunumuz yetmedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Motivasyon seviyemiz, kazanmaya yetmedi. Oyunumuz, maçı kazanmaya yetmedi." dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kaybettikleri Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Motivasyon seviyemiz, kazanmaya yetmedi. Oyunumuz, maçı kazanmaya yetmedi."

"Düşündüğümüzün altında bir konsantrasyonla oynadık. Saha, alan, koşullar, rakibin oyununu biliyorduk. İlk dakikada bir atak yaptık. Sonra oyunu rakibe verdik."

“5 puan kaybı kabul edilemez”

“Aboubakar daha iyi oyuncu oluğunu biliyoruz. Bazı oyuncuların kendi seviyelerinin altında oynaması da bizim için olumsuz. Hedefimiz bir takım oluşturmaktı ama bunu maalesef oluşturamadık. Fazla olanlar var, eksikler var. Yediğimiz gol planlarımızı alt etti. 2 maçtaki 5 puan kaybını kabul edilemez. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldık. Bu bir gerçek. Kaybedilen maçlardan sonra takım üzerinde moralsizlik oluyor. Maç bitti, üzgünüz, bize yakışan sonuç değil. Yapılacak tek şey bu takımı ayakta tutup, her maça final havasında çıkmak. Bunun dışında teslim olmak olmaz”

“Takımın sorumlusu benim”

Bir gazetecinin, “Maç sonu taraftar yönetimi istifaya davet etti. Neler söylersiniz?” şeklindeki sorusuna tecrübeli teknik adam, “Beşiktaş’ın mağlubiyeti beni ilgilendirir. Takımın sorumlusu da benim. Maçı kazansaydık taraftar tepki göstermeyecekti. Kaybettik, 2 maçı da kazanabilirdik ama her şey bitti panik yapalım diye düşüncemiz yok. Taraftarın tepkisi sağlıklı bir durum değil” yanıtını verdi.

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