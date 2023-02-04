BIST 4.998
DOLAR 18,82
EURO 20,31
ALTIN 1.128,47
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine müjde: Ücretsiz yemek verilecek

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine müjde: Ücretsiz yemek verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, "Ücretsiz yemek uygulamasına, ağırlık okul öncesi eğitimde olacak şekilde başlanacak ve kademeli olarak uygulamanın kapsamı ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayacak şekilde genişletilecek" denildi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2'nci dönemi itibarıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Eğitim öğretim yılının başında ücretsiz yemekten faydalanan ve yaklaşık 1,5 milyon olan öğrenci sayısının, önce 1,8 milyona çıkarıldığı, bu sayının ikinci dönemden itibaren 5 milyona çıkarılması için çalışmaların tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ücretsiz yemek uygulamasına, ağırlık okul öncesi eğitimde olacak şekilde başlanacak ve kademeli olarak uygulamanın kapsamı ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının yer aldığı Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu, uygulanmak üzere 81 il Valiliklerine gönderildi. Resmi kurumlarda okul öncesi eğitime devam eden tüm çocuklarımıza haftanın 5 günü, günlük bir öğün beslenme verilecek. Bu kapsamdaki 1 milyon 450 bin öğrenci, bir öğün beslenme hizmetinden faydalanmaya başlayacak. Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrenciler de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacak. Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrencilerimize de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilecek" denildi.

Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisi yapıldığı, kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesi sağlanacağı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin programında konuşan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Aday olma" diye bağırdı
CHP'nin programında konuşan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Aday olma" diye bağırdı
Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu: Oyunumuz yetmedi
Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu: Oyunumuz yetmedi
Biden'dan Çin balonuyla ilgili ilk yorum: İcabına bakacağız
Biden'dan Çin balonuyla ilgili ilk yorum: İcabına bakacağız
Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'den İsveç açıklaması: Terör örgütleri mayınlar döşüyor
Türkiye'den İsveç açıklaması: Terör örgütleri mayınlar döşüyor
Siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu'nu il başkanı diye tanıttılar
Siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu'nu il başkanı diye tanıttılar
Fatih Portakal anket paylaştı! Ünlü anketçiden cevap geldi
Fatih Portakal anket paylaştı! Ünlü anketçiden cevap geldi
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda otobüs devrildi: 35 yaralı
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda otobüs devrildi: 35 yaralı
Aracı çöpe atılan vatandaş konuştu: Aracımı hor gördüler
Aracı çöpe atılan vatandaş konuştu: Aracımı hor gördüler
Düşen Yunan pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı!
Düşen Yunan pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı!
Temel Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
Temel Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
İntikam yemini edip 8 kişiyi vurdu: “Kasımpaşalı John Wick” lakaplı suç makinesi yakalandı!
İntikam yemini edip 8 kişiyi vurdu: “Kasımpaşalı John Wick” lakaplı suç makinesi yakalandı!